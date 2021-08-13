Чистая прибыль «Роснефти» в первом полугодии достигла рекордных 382 млрд рублей

Чистая прибыль «Роснефти» по итогам первых шести месяцев 2021 года достигла 382 млрд рублей, следует из финансовой отчетности компании. Этот показатель является лучшим в истории организации за первое полугодие и более чем в 2,5 раза превышает уровень чистой прибыли «Роснефти», полученной по итогам всего 2020 года (147 млрд рублей), кризисного для мировой экономики.

Чистая прибыль за II квартал 2021 года также оказалась одной из самых высоких в истории компании — в квартальном выражении она продемонстрировала рост на 57% до 233 млрд рублей. Показатель превзошел и консенсус-прогноз аналитиков, превысив их ожидания на 3,5%. Показатель чистой прибыли «Роснефти» в долларах ($5,1 млрд) за первое полугодие выше, чем у таких мейджоров рынка, как Chevron и Equinor.

Показатель EBITDA «Роснефти» в первом полугодии вырос в 2,1 раза в годовом выражении и составил 1,016 трлн рублей, а по итогам II квартала — на 28,3% до отметки в 571 млрд рублей. Это максимальный уровень за последние 11 кварталов, а также один из самых высоких среди мейджоров темпов роста. Показатель EBITDA в апреле-июне также превысил ожидания аналитиков, которые находились на уровне 553 млрд рублей.

Рост выручки «Роснефти» в первом полугодии в рублях составил почти 40% (до 3,904 трлн рублей), в долларах — 26,4% ($53,7 млрд). Увеличение выручки во втором квартале почти на 25% (до 2,167 трлн рублей, или $29,8 млрд) превзошло результаты глобальных конкурентов компании относительно первого квартала.

Показатель свободного денежного потока компании остается положительным уже десятый год подряд. Темп роста СДП «Роснефти» во втором квартале (+76%) является одним из самых высоких в отрасли. Например, он выше, чем у ВР (-3%), ExxonMobil (+1%), Total (+53%). При этом удельные операционные издержки компании остаются одними из самых низких в мире. По итогам первого квартала удельные расходы «Роснефти» на добычу составили $2,6/б.н.э., следует из отчета.

Сокращение общего финансового долга «Роснефти» происходит третий квартал подряд и суммарно с начала года составило 6%. Значение показателя чистый долг/EBITDA в долларовом выражении с начала года уменьшилось почти на треть - до 1,7х.

В июле «Роснефть» досрочно завершила выплаты дивидендов за 2020 год в общем размере 73,55 млрд рублей.

«Сильные финансовые результаты за I пол. 2021 г. формируют солидную основу для выплат промежуточных дивидендов и значительного роста суммарных выплат по итогам года», - заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Отметим также, что в первом полугодии акции «Роснефти» стали одними из самых быстрорастущих на российском фондовом рынке, прибавив более 31%. Специалисты ожидают и дальнейшего улучшения показателей компании – так, аналитики Moody's допускают сокращение долговой нагрузки организации к концу 2021 года более чем на 40%.