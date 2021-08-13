Акции ритейлеров падают на фоне проверок ФАС

Котировки ценных бумаг крупнейших российских ритейлеров на Мосбирже — Х5 Retail (FIVE), «Магнита» (MGNT) и «Ленты» (LNTA) — перешли к снижению после объявления о начале внеплановых антикартельных проверок ФАС.

Так, ценные бумаги Х5 с 12:00 (когда начали появляться первые новости о начале расследования) до 13:40 подешевели на 1,4%, «Магнита» — на 0,7%, «Ленты» — на 1,4%.

Ранее ФАС сообщила, что должностные лица «Магнита» будут привлечены к административной ответственности из-за препятствования проведению проверки. Внеплановый выезд сотрудников ФАС к крупнейшим ритейлерам начался «по обращениям граждан о росте цен, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров», заявили антимонопольной службе.