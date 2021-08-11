В Госдуме прокомментировали инициативу об увеличении размера МРОТ

Повышение размера минимальной оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей в месяц представляется маловероятным. Такое мнение выразил первый зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев, передает газета «Известия».

Сейчас МРОТ в целом по РФ составляет 12 792 рубля, региональные значения показателя разнятся.

Шхагошев отметил, что эту идею сложно воплотить в жизнь, так как речь идет об очень крупных цифрах. При этом парламентарий выразил надежду на то, что предложение ЛДПР тщательно проработано и не имеет отношения к предстоящим выборам в Государственную думу.

В свою очередь, партии «Справедливая Россия» и КПРФ поддержали инициативу о повышении МРОТ.

Ранее депутат от фракции ЛДПР, председатель комитета ГД по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что депутаты Госдумы планируют внести на рассмотрение законопроект о повышении размера минимальной оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей.