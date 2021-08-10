Более половины россиян провели свой отпуск дома в 2021 году

Каждый пятый россиянин (20%) в 2021 году побывал в отпуске, из них более половины (12%) отдыхали у себя дома. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Отмечается, что 3% респондентов, взявших отпуск, отправились на дачу, 5% отдыхали в других местах на территории России. Страны ближнего и дальнего зарубежья посетили 2% россиян.

По данным ФОМ, 26% участников опроса намерены уйти в отпуск в оставшуюся часть года, 12% из них планируют отдыхать у себя дома, каждый шестой — на даче, почти треть — в других местах в пределах России. Еще 1% респондентов рассчитывают поехать в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Опрос проводился в период с 23 по 25 июля 2021 года, в нем приняли участие 1500 человек.

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