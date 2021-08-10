Производитель водки назвал «неклассическую» причину спроса на нее в пандемию

Генеральный директор компании «Татспиртпром» Руслан Максудов объяснил, почему в первой половине прошлого года был спрос на недорогую водку. При этом алкоголь покупался не для употребления, сообщает РБК.

«Сейчас мы видим санитайзеры в каждом магазине и аптеке, а тогда любой алкогольный напиток люди воспринимали как дезинфектор. Я сам интересовался в магазинах, почему потребители берут две-три бутылки водки, и там мне поясняли — это не для употребления внутрь», — рассказал Максудов.

Вместе с усилением мер по борьбе с COVID-19 в первую волну пандемии весной 2020 года Росалкогольрегулирование наблюдало резкий рост продаж крепкого алкоголя. В частности, с апреля по июнь продажи алкоголя крепче девяти градусов возросли на 22%.

Исследователи из организации Nielsen уточняли, что в апреле 2020 года потребители чаще выбирали крепкий алкоголь.

При этом для водки подобный спрос оказался временным. По итогам 2020 года алкоголь стал одной из самых растущих категорий товаров повседневного спроса. Тем не менее чаще всего в России покупали джин, шампанское и виски (33%, 31% и 17% соответственно). Слабее всего увеличились продажи именно водки, составив только 1%.

Как подчеркнул Максудов, россияне покупали спиртное, намереваясь возместить невозможность посещать рестораны и бары, закрытые на фоне ограничений.

Ранее ученые назвали наименее опасный для сердца алкогольный напиток.