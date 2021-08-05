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В России прогнозируют сокращение авторынка из-за нехватки электронных компонентов

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Продажи автомобилей на российском рынке в ближайшие месяцы будут снижаться из-за нехватки у производителей во всем мире электронных компонентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ) в России.

По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцела, в июле рынок переживает небольшой спад.

Так, в июле этого года было продано 136 040 легковых и легких коммерческих автомобилей, это на 4,1% меньше, чем в июле 2020 года после снятия ограничений, связанных с пандемией.

При этом в январе — июле 2021 года в России продано 957 тыс. 160 автомобилей, что на 28,9% больше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

Ранее сообщалось, что средняя цена автомобиля в России подобралась к двум миллионам рублей.

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