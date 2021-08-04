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Опубликована расширенная деловая программа ВЭФ

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На официальном сайте Восточного экономического форума опубликована расширенная деловая программа. Мероприятие состоится 2–4 сентября во Владивостоке. Главная тема Форума в этом году – «Новые возможности Дальнего Востока в изменяющемся мире».

«Развитие Дальнего Востока объявлено главой государства национальным приоритетом на весь XXI век. Выполняя решение Президента, Правительство создало на территории Дальнего Востока целостную, динамично развивающуюся систему поддержки инвестиций. Одним из важных инструментов поддержки Дальнего Востока стал Восточный экономический форум. Его главная задача – привлечение инвесторов и получение обратной связи от бизнеса», – отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

Деловая программа ВЭФ-2021 разбита на 4 тематических блока: «Экономика нового времени: что изменится и что сохранится», «Дальний Восток – новые вызовы и возможности», «Общая ответственность в изменившемся мире» и «Молодежный ВЭФ». Ключевым событием Восточного экономического форума станет пленарное заседание, которое запланировано на 3 сентября.

В рамках блока деловой программы «Экономика нового времени: что изменится и что сохранится» состоятся сессии, посвященные развитию безуглеродной энергетики, международному распределению труда, новым медиа и другим актуальным вопросам экономики.

Вопросам выработки новых модальностей и форматов сотрудничества, реконфигурации цепочек создания добавленной стоимости и укреплению связанности региональных экономик посвящена сессия «Деловое сотрудничество как драйвер устойчивого социально-экономического развития в АТР».

Блок «Дальний Восток – новые вызовы и возможности» включает в себя 28 сессий, которые охватывают широкий круг вопросов развития Дальнего Востока, включая привлечение инвестиций в регион, экспортные возможности, развитие сельскохозяйственной отрасли.

Одна из сессий блока посвящена недрам Дальнего Востока. Сегодня Дальневосточный федеральный округ занимает доминирующую позицию по добыче и запасам алмазов, угля, цинка, меди, свинца, вольфрама, золота, серебра, олова и редкоземельных металлов.

Вопросы экологии, защиты природы и климата легли в основу блока «Общая ответственность в изменяющемся мире».

В рамках сессии «Медицина на экспорт: возможности рынков АТР» обсудят развитие медицинского туризма в России.

Впервые в рамках Форума состоится «Молодежный ВЭФ», он включает презентацию программы «Дальневосточный спецназ. Муравьёв-Амурский – 2030», презентацию итогов программы «Дальневосточный старт», а также дискуссии на темы образования и молодежного предпринимательства.

Кроме того, в рамках ВЭФ-2021 состоятся бизнес-диалоги: «Россия – АСЕАН», «Россия – Корея», «Россия – Япония», «Россия – Китай», «Россия – Индия», «Россия – Европа».

ВЭФ-2021 будет проведен с соблюдением всех необходимых мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

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