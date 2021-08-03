Центробанк объявил о поиске претендентов на покупку банка «Открытие»

Центральный банк России начал подготовку к продаже акций санированного банка «Открытие», объявив о поиске желающих приобрести 50% плюс одна акция банка. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Заявки от будущих потенциальных владельцев будут приниматься с 11 по 22 октября. До этого периода можно подать заявку на due diligence для оценки финансовой устойчивости банка.

Согласно информации Центробанка, банк «Открытие» может быть продан без страхового и пенсионного бизнеса, входящего в периметр группы.

ЦБ не исключает и продажу доли в «Открытии» по частям.

Банк «Открытие» перешел под управление Центробанка в августе 2017 года, когда регулятор объявил о его санации и назначил временную администрацию. При этом владельцы кредитной организации сами обратились за помощью к ЦБ в связи с финансовыми проблемами.

О завершении санации Центральный банк объявил летом 2019 года. Тогда же впервые было сказано о планах продать часть пакета акций в 2021 году.