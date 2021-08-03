МВФ выделил рекордную сумму на восстановление мировой экономики

Международный валютный фонд (МВФ) выделил $650 млрд на восстановление мировой экономики, пострадавшей от последствий пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте организации.

Решение о распределении специальных прав заимствования (SDR), эквивалентных данной сумме, было принято исполнительным советом МВФ.

«Это историческое решение - крупнейшее распределение SDR в истории МВФ», — заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

По ее словам, выделение средств «принесет пользу всем членам, позволит удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать устойчивости и стабильности мировой экономики».

Решение вступит в силу 23 августа текущего года, средства поступят странам-членам МВФ пропорционально их существующим квотам в фонде. При этом $275 млрд будут направлены странам с низкими доходами и развивающимися рынками.

Ранее Международный валютный фонд улучшил свой прогноз по росту ВВП России на текущий год до 4,4%.