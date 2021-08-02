Глава Минпромторга исключил появление пустых полок в магазинах

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что предпосылок для появления пустых полок в магазинах из-за нового законопроекта об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки нет.

«Я думаю, что мы не должны доводить до ситуации, чтобы были пустые полки. Понятно, что это с неким сарказмом сказано, потому что никто не допустит такого, да и предпосылок для этого на сегодняшний день нет», — сказал он РБК.

По его словам, в Минпромторге найдут решение, при котором не будут страдать производители и система торговли. Чтобы не было беспокойства о риске дефицита, власти должны консультироваться с бизнесом, считает министр. Такая практика будет действовать в том числе в отношении готовящихся требований к утилизации товаров.

Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что реализация законопроекта Минприроды об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки может привести к сокращению ассортимента товаров в магазинах и у онлайн-продавцов.

В Минприроды России опровергли эти заявления, отмечая, что производители несут ответственность за утилизацию товаров и упаковки уже более четырех лет.

Мусорная реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект «Экология». На переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.