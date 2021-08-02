Собянин исключил тотальную проверку бизнеса на предмет вакцинации 60% сотрудников

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не планируется проводить тотальную проверку предприятий, на которых требовалось обеспечить вакцинацию 60% работников от коронавируса. Об этом он сказал беседе с РБК.

«Мы и без тотальных проверок достигли поставленных целей», — сообщил Собянин.

Он отметил, что подавляющее большинство предприятий выполнили все требования.

По словам градоначальника, отрасли, указанные в приказе Роспотребнадзора, в целом превысили показатель в 60% по вакцинации. При этом отдельные предприятия превысили долю привитых работников в 70–80%, заявил он.

«А с теми предприятиями, которые не отчитались, Роспотребнадзор будет работать в индивидуальном порядке»,— сказал Собянин.

Новость дополняется.