Стало известно, куда россияне поедут на 23 февраля

На праздничные выходные, приуроченные к празднованию 23 февраля, россияне чаще всего уезжают в Москву и Санкт-Петербург, а среди зарубежных стран выбирают Белоруссию и Турцию. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты сервиса путешествий Туту.

«На выходные в честь 23 февраля пары чаще всего выбирают Москву — 37% от общего числа поездок на поездах, самолетах, автобусах. На втором месте — Санкт‑Петербург (20%), далее Краснодарский край (15%), Ростовская область (6%) и Ставропольский край (5%).

Среди зарубежных городов лидирует Минск — 21%. Следом идут Стамбул и Ереван (по 7%), Дубай и Тбилиси (по 4%). По типу размещения 23 февраля пары чаще всего выбирают отели — 70%. Апартаменты выбирают в 11% случаев, гостевые дома — в 5%», — сообщили в сервисе.

