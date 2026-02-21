Размер шрифта
Стало известно, куда россияне поедут на 23 февраля

Туту: россияне для празднования 23 февраля выбирают Минск и Стамбул
Shutterstock

На праздничные выходные, приуроченные к празднованию 23 февраля, россияне чаще всего уезжают в Москву и Санкт-Петербург, а среди зарубежных стран выбирают Белоруссию и Турцию. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты сервиса путешествий Туту.

«На выходные в честь 23 февраля пары чаще всего выбирают Москву — 37% от общего числа поездок на поездах, самолетах, автобусах. На втором месте — Санкт‑Петербург (20%), далее Краснодарский край (15%), Ростовская область (6%) и Ставропольский край (5%).

Среди зарубежных городов лидирует Минск — 21%. Следом идут Стамбул и Ереван (по 7%), Дубай и Тбилиси (по 4%). По типу размещения 23 февраля пары чаще всего выбирают отели — 70%. Апартаменты выбирают в 11% случаев, гостевые дома — в 5%», — сообщили в сервисе.

До этого аналитики сервиса Туту представили рейтинг самых доступных направлений для зимних путешествий семьями. Его возглавили Еврейская автономная, Орловская и Брянская области.

Ранее россиянам назвали самые бюджетные направления для зимних семейных поездок.
 
