В России пересчитают пенсии работающим пенсионерам

Официально работающим пенсионерам проведут перерасчет страховой части пенсии по старости либо инвалидности в беззаявительном порядке. Это касается россиян, вышедших на пенсию не позже 1 января 2021 года.

На сайте Пенсионного фонда России (ПФР) сообщается, что при перерасчете будут учтены накопленные годы стажа и страховые взносы, которые граждане отчисляли с заработной платы.

Прибавка будет рассчитана на основе индивидуального пенсионного коэффициента. С 1 января этого года стоимость одного пенсионного балла составляет 98,86 рубля. Максимальный размер прибавки будет составлять 279 рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут проект о возврате индексации пенсии работающим пенсионерам.