Глава ЦБ предположила, что инфляция в России будет долгосрочной

Глава Банка России Эльвира Набиуллина допускает, что инфляция в стране будет долгосрочным явлением. Об этом она рассказала изданию Financial Times.

«У нас был очень долгий период высокой инфляции в конце 1990-х и 2000-х гг. Наше население жило во время низкого уровня инфляции только очень короткие промежутки времени», — пояснила Набиуллина.

Как добавила глава ЦБ, инфляционные ожидания были более сдержанными в момент, когда условия экономики считались стабильнее. Однако условия меняются, они реагируют на пандемию, отсюда происходит рост цен.

По уточнению главы регулятора, Банк России и дальше продолжит жесткую кредитно-денежную политику.

«Мы верим, что это экстренные меры, они не должны быть продолжительными, так как важно расширять производство, для которого нужны инвестиции», — подчеркнула глава Банка России.

Также Набиуллина объяснила, что политика ЦБ, проводимая регулятором, нужна для улучшения положения россиян.

«Как мы знаем, инфляция — это налог на бедность. Именно бедные страдают больше всего», — сказала она.

Ранее Банк России заявил о неизбежности нового кризиса.