В России подтвердили еще 23 807 случаев коронавируса

В России выявили 23 807 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб в Telegram-канале.

Также за прошедший день вылечился 19 771 пациент, умерли 792.

Большинство случаев инфицирования было зафиксировано в Москве (3514), Петербурге (1915), Московской области (1592), Нижегородской области (539) и Свердловской области (512).

За все время пандемии коронавирус подтвердился у 6 265 873 жителей России, выздоровели 5 608 619, умерли 158 563.

Ранее россиянам рассказали, когда необходимо сдавать тест на антитела к коронавирусу.