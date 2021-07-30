Доллар опустился ниже 73 рублей впервые с 1 июля

Курс доллара опустился ниже 73 руб. впервые с 1 июля, стоимость евро составила меньше 87 руб. Об этом сообщает «Московская биржа».

Отмечается, что поддержку рублю оказывает нефтяной рынок, цены на котором выросли за последние несколько недель.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил, что рубль останется обеспеченной валютой, даже если Центробанк полностью исключит доллар из золотовалютных резервов.

По его словам, на курс рубля влияет не только его обеспеченность золотовалютными резервами и структура этих резервов, но и баланс спроса на валюту со стороны экспортеров/импортеров, банков и населения.

При этом Тузов отметил, что слабость рубля к доллару создает российским экспортерам преимущество по себестоимости, так что ожидать существенного укрепления нацвалюты не стоит.