Россия стала лидером по поставкам говядины в Китай

Россия стала крупнейшим экспортером говядины в Китай в текущем году, обогнав Аргентину, Бразилию и Австралию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По прогнозам специалистов, в ближайшие пять лет поставки мяса продолжат расти.

В первом квартале 2021 года Китай купил 3,7 тыс. тонн говядины в России, что стало в 20 раз больше, чем в прошлом году. Доля КНР в общем объеме экспорта мяса крупного рогатого скота (КРС) оказалась более 55%.

Всего российская сторона поставила за рубеж в январе-марте 6,5 тыс. тонн, что в 2,5 раза больше, чем год назад.

По мнению директора ЦЭО Россельхозбанка Андрея Дальнова, высокие темпы роста экспорта в первом квартале объясняются эффектом низкой базы и конкурентоспособной ценой.

Эксперты подчеркнули, что в России ежегодная потребность в говядине составляет 1,94 млн тонн, а экспорт — 20 тыс.

Ранее сообщалось, что США за первый квартал нынешнего года увеличили импорт мороженого из России в 3,7 раза, американские партнеры купили 1,9 тыс. тонн российского лакомства на сумму $4,7 млн.