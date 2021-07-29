Три четверти россиян заявили, что их обманывали при поиске работы

Почти три четвери россиян в том или ином виде сталкивались с дезинформацией в вакансиях от работодателей, пишут «Известия» со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру».

Издание отмечает, что 38% опрошенных узнавали о том, что информация в вакансии не соответствовала реальности, уже в ходе собеседования.

Из данных опроса следует, что 79% респондентов сталкивались при поиске вакансий с неправдивой информацией о зарплате, 71% — о перечне трудовых обязанностей. Еще 64% опрошенных заявили, что сталкивались с ложью об условиях труда, а 45% вспомнили, что наблюдали нестыковки при официальном оформлении выплат.

Чуть более трети россиян (36%), принявших участие в исследовании, отметили, что работодатель так или иначе преувеличил перспективы карьерного роста, еще треть заметили несоответствие в графике работы.

«Ошибки в вакансиях у компаний, конечно, могут появиться случайно из-за неграмотной работы с информацией. Работодатель в таких случаях не хочет ввести в заблуждение соискателя и исправляет неточность сразу, как она найдена. Но иногда работодатели пишут ложные сведения преднамеренно», — заявил коммерческий директор «Работы.ру» Владимир Корицкий.

В исследовании приняли участие пять тысяч россиян старше 18 лет из всех регионов.

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