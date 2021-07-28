Россельхознадзор отменил временные ограничения на поставки табачного сырья из Бразилии

В Россельхознадзоре приняли решение отменить временные ограничения на поставки табачного сырья из Бразилии в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

«Россельхознадзор счел возможным с 28 июля 2021 года под гарантии Национальной организации по карантину и защите растений (НОКЗР) Бразилии о принятии исчерпывающих фитосанитарных мер возобновить поставки в Россию табачного сырья и табачных отходов из этой страны», — говорится в сообщении.

В службе подчеркнули, что данное решение было принято по итогам переговоров, которые состоялись 23 июля с представителями Министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Федеративной Республики Бразилия.

«Ведомство проводит работу с компетентными службами Индии, ЮАР, Танзании и Малави, направленную на выстраивание единых подходов к фитосанитарному надзору и снижению рисков заражения табачной продукции многоядной мухой-горбаткой и другими карантинными для России вредоносными объектами», — отметили в Россельхознадзоре.

Ранее сообщалось, что крупнейшие производители сигарет в России Philip Morris, JTI, British American Tabacco и Imperial Tabacco могут остановить выпуск продукции в связи с нехваткой сырья после запрета Россельхознадзора на импорт табака из ЮАР, Индии, Бразилии, Танзании и Малави. выпуск продукции в связи с нехваткой сырья после запрета Россельхознадзора на импорт табака из ЮАР, Индии, Бразилии, Танзании и Малави.