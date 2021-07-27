Лимоны стали самым подешевевшим продуктом в 2021 году

По итогам первого полугодия 2021 года, лимон стал самым подешевевшим продуктом в 2021 году, сообщает РБК.

К январю-июню 2021 года, по сравнению с тем же периодом 2020 года, цены на лимоны снизилась на 30%, с 189,4 руб за 1 кг до 131,9 руб. Этот вид цитрусовых, цена на которые в прошлом году скачкообразно выросла на 500%, потерял в цене быстрее остальных продуктов.

Следующим, после лимона, стал дешевле чеснок — он подешевел на 10%, с 254,5 руб до 229,6 руб за 1 кг. Снижение цен на лимоны и чеснок особенно заметно на фоне роста цен на другие товары из категории фруктов и овощей.

Ссылаясь на исследовательскую компанию GfK, издание сообщает, что лимоны и лаймы россияне, в среднем, покупают 3,8 раза в месяц, а чеснок — 2,4 раза в месяц.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о снижении цен на «борщевой набор».