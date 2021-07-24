Вице-премьер РФ назвал сроки упрощения процедуры завоза трудовых мигрантов

Вице-премьер России Марат Хуснуллин ожидает, что кабмин сможет упростить процедуру завоза трудовых мигрантов в течение ближайшего месяца. Об этом чиновник заявил в ходе прямого эфира в Instagram-профиле.

До этого вице-премьер сообщал, что власти страны прорабатывают упрощенный вариант завоза трудовых мигрантов в строительную отрасль. Также обсуждался вопрос с вакцинацией от коронавирусной инфекции рабочих, прибывающих в РФ.

Во время эфира у него уточнили, когда стоит ждать первого рейса с трудовыми мигрантами, направляемыми на стройку Восточного полигона.

«Думаю, что в ближайший месяц все-таки упростим процедуру завоза рабочих на стройки», — ответил Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что пункты платной вакцинации от ковида откроют в Москве для иностранцев и мигрантов. В постановлении кабмина указано, что привиты должны быть не менее 60% сотрудников сферы услуг.