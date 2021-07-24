Россия возобновила авиасообщение с Францией и Чехией

Россия с субботы, 24 июля, официально возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией. Такое решение ранее принял оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что авиасообщение возобновляется на взаимной основе.

На французском направлении с 24 июля будут открыты восемь рейсов из Москвы — по четыре рейса Москва — Париж, Москва — Ницца. Еще четыре — из Санкт-Петербурга, оттуда так же можно попасть в Париж И Ниццу.

В Прагу самолеты будут летать только из российской столицы, также четыре раза в неделю.

Также будет увеличено число рейсов в Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию.

В настоящее время Россия возобновила авиасообщение с 48 государствами. Ранее сообщалось, что Россия с августа возобновляет рейсы на курорты Египта.