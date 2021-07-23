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Mouzenidis Travel не собирается уходить из российского рынка туризма

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Costas Baltas/Reuters

Туроператор Mouzenidis Travel Greece, не собирается уходить из российского рынка туризма и готова выполнить свои обязательства, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

«В Ростуризме прошла встреча представителей ведомства с российским офисом «Музенидис трэвел», в ходе которой представители туроператора заявили о том, что намерены сохранить бизнес в России и выполнить обязательства перед туристами», — рассказали в министерстве.

По словам представителей ведомства, основные проблемы с туроператором связаны с работой его офиса непосредственно в Греции.

«Ростуризм, со своей стороны, также выступает за сохранение бизнеса российского офиса «Музенидис трэвел» и предпринимает для этого все необходимые действия», — заявили в Ростуризме.

В ведомстве отметили, что работают над решением проблемы с обеспечением ранее приобретенных туров.

Ранее Mouzenidis Travel отменил туры россиян на 1 млрд рублей.

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