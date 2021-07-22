Госуслуги станут доступны через банковскую идентификацию

С 1 сентября текущего года запрашивать государственные услуги станет возможным через информационные системы банков, минуя авторизацию на сайте государственного портала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры.

Эксперимент будут проводить до 31 декабря 2022 года.

Для того, чтобы воспользоваться этим нововведением, гражданину нужно иметь регистрацию в ЕСИА и предварительно единожды дать разрешение на приравнивание через портал Госуслуг банковской идентификации к идентификации в ЕСИА. После этого получение государственных услуг станет возможным в каналах банка.

В Минцифры уточнили, что данный документ разработан для того, чтобы повысить эффективность дистанционного взаимодействия органов государственной власти и граждан через коммерческие организации, а также повышения эффективности клиентского опыта в условиях масштабного распространения COVID-19.

Ранее стало известно, что многодетные семьи смогут подавать заявки на погашение части ипотеки через портал госуслуг, такая возможность появится до конца 2021 года. От подачи заявки до получения выплаты проходит 13 дней.