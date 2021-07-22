Кабмин выделил 1,5 млрд рублей на выплаты семьям, где родился третий ребенок

Правительство выделит около полутора миллиарда рублей на выплаты семьям, где родился третий и последующий ребенок. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает «Интерфакс».

«Правительство сегодня дополнительно выделит регионам почти 1,5 млрд рублей на выплаты родителям, у которых родился третий или последующий ребенок. Такие семьи будут получать эти средства, пока детям не исполнится три года», — сказал он.

Размер поддеркжи составит региональный прожиточный минимум. По словам Мишустина, в этом году на эти цели запланированы 58 млрд рублей, помощь получат более полумиллиона детей.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил запустить в августе продажи авиабилетов по специальной сниженной цене, их смогут приобрести семьи с детьми. По словам Мишустина, это позволит десяткам тысяч россиян купить билеты по низкой фиксированной стоимости.