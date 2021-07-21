Россиянам рассказали, как получить доплату к пенсии

В Пенсионном фонде рассказали пенсионерам, каким образом можно получить доплаты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей ПФР.

По информации издания, претендовать на федеральную или региональную соцдоплату могут все неработающие пенсионеры, чья общая сумма доходов не дотягивает до величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП).

Начиная со следующего года для получения социальной доплаты к пенсии соотечественникам не понадобится направлять документы и писать заявления.

«Доплата будет назначаться проактивно со дня назначения пенсии», — объяснили в фонде.

В том случае, если размер пенсии установлен ниже величины МПМ, то территориальный орган пенсионного фонда проверит меры соцподдержки через Единую государственную информационную систему соцобеспечения.

Если там не будет никаких сведений, то ПФР направит запрос в соответствующий уполномоченный орган. Если и после этого доход пенсионера не будет дотягивать до размера прожиточного минимума, ПФР сам назначит необходимую сумму.

Ранее в Госдуме рассказали о новых выплатах российским пенсионерам.