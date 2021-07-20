Профсоюзы предложили индексировать зарплату россиян в обязательном порядке

Профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений предложила закрепить в законодательстве обязательную индексацию зарплаты работников в соответствии с инфляцией. Об этом сообщает РИА «Новости».

О там предложении говорится в заключении на проект «Единого плана по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года».

Также в документе предлагается ежегодно индексировать пенсии работающих пенсионеров не ниже уровня инфляции.

Кроме того, профсоюзы считают необходимым ежегодно увеличивать соотношение величины прожиточного минимума и величины медианного среднедушевого дохода, а также МРОТ и медианной зарплаты.

Ранее сообщалось, что профсоюзы обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам.