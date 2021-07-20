Хуснуллин спрогнозировал повышение средней ипотечной ставки

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что средняя ипотечная ставка вырастет по итогам 2021 года по сравнению с прошлогодними показателями ввиду удорожания льготной ипотеки и повышения ключевой ставки. Об этом сообщает ТАСС.

Политик подчеркнул, что если ставка Центробанка сейчас равна 5,5%, то к ней для расчета ипотечной ставки добавляется еще 1,5-2,5 процентных пункта.

«Но в силу того, что в первые полгода у нас была достаточно невысокая ставка, то среднегодовая по стране по итогам года будет выше 7%. Если мы в прошлом году ушли на показатель 7%, и даже где-то 6,5% у нас было в отдельных регионах, то сейчас, конечно, ставка немного повысится», — отметил Хуснуллин.

Согласно данным ЦБ, средневзвешенная ипотечная ставка по итогам декабря 2020 года составила 7,36%.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2022 года. Купить жилье в новостройке в рамках программы с 2 июля можно будет по ставке до 7% годовых.