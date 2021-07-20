Минприроды опровергло заявления о дефиците товаров из-за мусорной реформы

Минприроды России опровергло опасения относительно возможного дефицита товаров в связи с введением новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП) с 2022 года. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

Также в министерстве отметили, что производители несут ответственность за утилизацию товаров и упаковки уже более четырех лет.

«Минприроды России призывает не пугать россиян пустыми полками. Заявления о якобы рисках похожи на манипуляции, связанные с внедрением реального контроля за соблюдением действующего законодательства», — говорится в сообщении.

Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что реализация законопроекта Минприроды об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки может привести к сокращению ассортимента товаров в магазинах и у онлайн-продавцов.

Мусорная реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект «Экология». На переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.