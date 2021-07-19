В России дачи выросли в цене на 12%

В июле текущего года дачи в 81 российском регионе в среднем подорожали на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает федеральный портал «Мир квартир».

Отмечается, что в среднем по России за участок с небольшим домом придется заплатить 1,9 млн рублей. За такую цену можно купить объекты в Чечне и Дагестане, а также в Мурманской и Свердловской областях.

Эксперты сообщили, что за один год дачи выросли в цене в 77 субъектах. Особенно загородная недвижимость подорожала в Калужской (23,6%) и Калининградской (22,7%) областях, Крыму (21,8%), в Республиках Башкортостан (21,6%) и Ингушетия (20,8%), а также в Севастополе (20,2%).

Несмотря на общую динамику, в ряде российских регионов цены на дачи снизились. В данном случае речь идет о Чувашской Республике (на 5,2%), Оренбургской области (на 2,7%), Курганской области (на 2,2%).

При этом самые дорогие объекты были найдены в Москве, где средняя стоимость дачи достигла более 7,7 млн рублей, а также в Московской области (5,4 млн рублей), Санкт-Петербурге (4,2 млн рублей), Севастополе (более 4 млн рублей) и Крыму (3,9 млн рублей).

Ранее стало известно, что в московских новостройках средняя стоимость квадратного метра во втором квартале 2021 года выросла на 7% и составила 380 тыс. рублей.