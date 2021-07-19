В «Лукойле» оценили вероятность снижения цен на бензин в России

Стоимость бензина в России зависит от курса рубля, а потому топливо может подешеветь только при укреплении национальной валюты. Об этом заявил вице-президент по стратегическому развитию «Лукойла» Леонид Федун, передает ТАСС.

«Если, условно говоря, евро будет стоить тоже 20 или 30 рублей. Даже если будет стоить 50, тогда бензин будет по 20 рублей», — выразил мнение политик, отметив, что в России валютный курс «работает только в сторону повышения».

Согласно данным Росстата, с начала 2021 года бензин в России вырос в цене на 4,7%.

Вице-премьер уверен, что сжатие рынка нефти из-за ужесточения климатической политики в мире приведет к тому, что доля стран-участниц и партнеров ОПЕК на глобальном рынке вырастет с действующих 30% до 70-80%.

Федун также выразил мнение, что соглашение ОПЕК+ продолжит работать и после 2022 года, «но это, опять-таки, будет торговля, поскольку, к сожалению, все хотят при высокой цене добывать больше нефти».

Ранее в Минэнерго сообщили «Газете.Ru», что рекомендовали производителям топлива нарастить объемы, добавив, что отгрузки бензина в этом году и так выше допандемийных значений.