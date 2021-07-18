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Внешний долг России достиг $471,4 млрд

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

По истечении первого полугодия 2021 года внешний долг России вырос на $4 млрд и составил $471,4 млрд. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

На динамику показателя оказал влияние «рост иностранной задолженности банковской системы». При этом внешний долг органов государственного управления и иных секторов сократился параллельно со снижением интереса глобальных инвесторов к финансовым инструментам, эмитированным странами с формирующимися рынками.

При этом уровень внешнего долга РФ продолжает оставаться низким как в абсолютном выражении, так и по сравнению с другими крупными экономиками. По словам стратега долговых рынков ITI Capital Сергея Волобоева, внешний долг, который составляет менее 30% ВВП, является лучшим показателем для стран с аналогичными кредитными рейтингами.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов, выступая на встрече с молодежью в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил, что внешний долг страны на сегодняшний день составляет порядка 5% ее ВВП.

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