Юрист назвала распространенные ошибки, из-за которых можно лишиться наследства

Зачастую из-за незнания правовых нюансов многие люди допускают ошибки, из-за которых могут лишиться унаследованного имущества. Об этом рассказала заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская, сообщает агентство «Прайм».

«Гражданское законодательство содержит такое понятие, как обязательная доля. Поэтому лучше всего не тратить время на поиски информации в сети, а сразу же обращаться в нотариальную контору», — советует эксперт.

По словам Петропольской, наследники часто пропускают сроки вступления в наследство и как правило это происходит не по уважительным причинам.

Другой распространенной ошибкой эксперт назвала неуважительное отношение к наследодателю. Следует помнить, что при неуважительном отношении к наследодателю наследство может быть оспорено в суде.

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