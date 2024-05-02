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В одном из регионов Украины запретили посещать леса приграничного района

Во Львовской области запретили посещать леса приграничного Яворовского района

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Во Львовской области Украины запретили посещать леса Яворовского района. Об этом сообщает локальная газета «Страна.ua» в своем Telegram-канале, ссылаясь на приказ районной администрации.

Согласно распоряжению, воспрещается посещать леса и парковать там автомобили и другие транспортные средства. Исключению подлежит транспорт, используемый Вооруженными силами Украины (ВСУ), Государственной пограничной службой (ГПСУ), службой безопасности (СБУ), Национальной гвардией, а также иными военными и правительственными ведомствами республики.

В публикации уточняется, что запрет распространяется на лесные массивы вдоль таких автодорог государственного значения, как М11 Львов-Шегини, М10 Львов-Краковец, Р40 Рава-Русская-Судовая Вишня на участке трассы Яворов-Немиров.

По словам администрации, данное решение продиктовано соображениями безопасности и обороны.

До этого министерство иностранных дел Украины потребовало от своих заграничных дипломатических учреждений прекратить все консульские действия в отношении украинских граждан призывного возраста.

Ранее на Украине заговорившую по-русски женщину выгнали из отеля.

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