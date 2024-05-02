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«Хватает мужества»: чемпионка Игр поддержала Вяльбе, назвавшую Ефимову американкой

Чемпионка Игр Вайцеховская поддержала Вяльбе, назвавшую Ефимову американкой

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Павел Бедняков/РИА Новости

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, журналистка Елена Вайцеховская в своем Telegram-канале поддержала главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе, которая назвала американкой российскую пловчиху Юлию Ефимову.

«И на данный момент она и в моем представлении тоже гораздо больше американка. Спортсменка с абсолютно американским менталитетом, скажем так. Что совершенно не мешает мне ей симпатизировать, болеть за нее и всячески мысленно поддерживать и желать удачи.

А все эти истерики коллег по поводу сказанного... Мне кажется, что они во многом идут от понимания, что у Вяльбе хватает мужества, чтобы называть вещи своими именами и говорить то, что она думает», — написала Вайцеховская.

Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр. В 2012 году она взяла бронзу (200м брасс), а через четыре года выиграла две серебряные награды (брасс 100 и 200м). Также в активе пловчихи шесть золотых медалей чемпионатов мира и семь наград этого же достоинства чемпионатов Европы. Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Входит в 10-ку лучших в истории чемпионов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Ефимова высмеяла российских спортивных чиновников.

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