Минпромторг оценил потери ресторанов без веранд после введения QR-кодов в Москве

За время действия системы QR-кодов в Москве падение выручки в ресторанах без летних веранд составило 60-85%, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом выручка части точек общепита быстрого обслуживания, пиццерий, традиционно работавших «на вынос», немного увеличилась, по сравнению с периодом до введения кодов для посетителей.

«Ведь система QR-кодов действительно выполнила свою задачу — защита здоровья людей и увеличение темпа вакцинации. Московский общепит — молодцы. Существенная часть компаний в той же Москве и Московской области сумели вакцинировать более 60% сотрудников», — уточнил замминистра.

Евтухов выразил надежду, что в будущем удастся избежать серьезных ограничений работы общепита в регионах, а отрасль продолжит работать и восстанавливаться после закрытий из-за COVID-19. Замглавы ведомства заключил, что в январе-мае 2021 года оборот общепита в России вырос на 24% по сравнению с этим же периодом кризисного 2020 года, однако это на 4% меньше показателей доковидного 2019 года.

Ранее стало известно, что с 19 июля в Москве отменят систему обязательных QR-кодов для ресторанов и кафе.