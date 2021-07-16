«Ъ»: Mouzenidis Travel отменил туры россиян на 1 млрд рублей

Туроператор Mouzenidis Travel Greece с конца июня отменил туры граждан России примерно на €12 млн (около 1 млрд рублей). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на туристическом рынке.

По данным источника, при средней стоимости бронирования в €700 речь может идти об отмене примерно 17 тыс. туров.

О приостановке обслуживания туристов Mouzenidis Travel Greece было объявлено 17 июня, на сегодняшний день прием гостей ограничен до 31 июля.

Отмечается, что не всем путешественникам получится вернуть деньги, так как операторы отменяют поездки в одностороннем порядке и не предлагают туристам какую-либо альтернативу, аргументируя это приостановкой работы принимающей компании.

Возникающие проблемы касаются в основном туров, перенесенных с прошлого года, которые были забронированы до введения связанных с пандемией COVID-19 ограничений.

Ранее Ростуризм уведомил туроператоров о возможном аннулировании у авиакомпаний допусков на выполнение грузопассажирских рейсов, если будет установлено, что они перевозят тургруппы в страны, с которыми официально не возобновлено авиасообщение.