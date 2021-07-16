Казахстан вышел на третье место в мировом майнинге криптовалют. При этом доля Китая, являющегося лидером на данном рынке, упала почти на 30%. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на исследование Кембриджского университета.

В апреле 2021 года на Китай пришлось менее половины мощности (46%), используемой для добычи криптовалюты. В сентябре 2019 года доля страны была 75,5%. За этот же период Казахстан увеличил свою долю почти в шесть раз — с 1,4 до 8,2%.

На втором месте находятся Соединенные Штаты, а Россия и Иран занимают четвертое и пятое место.

В Казахстане есть более 22 гигаватт электроэнергии, большая часть которой поступает от угольных и газовых станций.

Ранее директор по маркетингу «РОЙ Клуб» Сергей Ордин сообщил, что в ближайшие месяц на крипторынке продолжится сложившаяся ситуация неопределенности, однако новый цикл роста биткоина уже не за горами.