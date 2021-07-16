Глава Минфина США предложила Байдену утвердить главу ФРС на второй срок

Глава Министерства финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен предложила Байдену утвердить главу Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на второй срок, сообщает телеканал CNBC.

По словам Йеллен, которая сама в 2014-2018 году руководила ФРС, Федеральный резерв в последнее время хорошо справляется со своими задачами, поэтому она считает необходимым выдвижение кандидатуры Джерома Пауэлла на второй срок в качестве председателя совета управляющих ФРС.

«Этот вопрос я обсужу с президентом», — заявила Йеллен.

Пауэлл был назначен на должность руководителя Федерального резерва 45-м президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, который во время своего срока часто жестко критиковал работу главы ФРС.

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