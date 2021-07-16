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Глава Минфина США предложила Байдену утвердить главу ФРС на второй срок

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Sarah Silbiger/Reuters

Глава Министерства финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен предложила Байдену утвердить главу Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на второй срок, сообщает телеканал CNBC.

По словам Йеллен, которая сама в 2014-2018 году руководила ФРС, Федеральный резерв в последнее время хорошо справляется со своими задачами, поэтому она считает необходимым выдвижение кандидатуры Джерома Пауэлла на второй срок в качестве председателя совета управляющих ФРС.

«Этот вопрос я обсужу с президентом», — заявила Йеллен.

Пауэлл был назначен на должность руководителя Федерального резерва 45-м президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, который во время своего срока часто жестко критиковал работу главы ФРС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что расчеты в национальных валютах снизили влияние санкций на Россию и КНР.

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