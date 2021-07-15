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Sber AI и медиахудожник Вадим Эпштейн провели интенсив «Нейросетевая графика» в Британской высшей школе дизайна

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Команда Sber AI в соавторстве с медиахудожником и преподавателем Вадимом Эпштейном провела летний интенсив «Нейросетевая графика» в Британской высшей школе дизайна. Слушателями курса стали не только студенты БВШД, но и молодые дизайнеры, которые не обучаются в школе, но интересуются разработками в области ИИ и его возможным применением в своих работах.

Кураторами и преподавателями курса стали представители команды Sber AI, лидирующие направление креативных разработок ИИ в Сбере. В течение интенсива студенты изучили основы и методы машинного обучения, устройство и принципы работы нейросетей, работу с визуализацией текста (CLIP), изображений и состязательные нейросети (GAN).

По итогам курса студенты пришли к довольно нестандартным вариантам применения нейросетей. Например, одна из участниц интенсива совместила разные картины собственного авторства и получила интересный новый контент. Другой студент сгенерировал картину в стиле собственного дедушки-художника, который сейчас болен и уже не пишет картины, и при этом новое произведение получилось максимально приближённым к его стилю. Кураторы курса увидели совершенно разное применение знаний и технологий в процессе обучения студентов, что говорит о широких возможностях применения искусственного интеллекта в творчестве при сохранении уникальной идентичности и стиля автора.

«Мы видим, что применение новых технологий в искусстве уже сейчас может помогать авторам не просто создавать необычный контент, а открывать новые творческие направления и форматы. Запуск и проведение интенсива по нейросетевой графике стало логичным продолжением целого ряда образовательных проектов Sber AI в области креативного искусственного интеллекта. Для нас особенно важно начать сотрудничество в этой области с такими образовательными учреждениями, как Universal University и Британская высшая школа дизайна, потому что их экспертиза и опыт в современном образовании высоко ценятся среди состоявшихся профессионалов и будущих студентов. Уверен, что прошедший интенсив послужит началом для целого ряда новых совместных проектов», — сказал ервый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«К нам в университет всё чаще обращаются технологические компании, которые видят большой потенциал в связке технологий и креатива и заинтересованы в подготовке новых специалистов для своей отрасли. Мы рады, что вместе с командой Sber AI нам удалось запустить курс, который поможет пересмотреть профессию дизайнера и научит применять знания в области искусственного интеллекта для создания визуальных эффектов. Интенсив по нейросетевой графике — это один из курсов в линейке программ ʺТехнологии в дизайне и диджиталʺ, которые запускает Британская высшая школа дизайна. Нам важно развивать эту связь между научно-техническими достижениями и творчеством, ведь именно в ней мы видим будущие инновации», — сказала Декан Британской высшей школы дизайна, директор университета креативных индустрий Universal University Екатерина Черкес-заде.

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