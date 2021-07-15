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Оператор OPAL призвал найти скорейшее решение спора

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Оператор OPAL призвал найти эффективное и быстрое решение спора. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию-оператора трубопровода.

«OPAL вносит важный вклад в европейское энергоснабжение и европейскую энергобезопасность. К тому же OPAL вносит важный вклад в функционирование европейского внутреннего рынка тем, что соединяет отдельные рынки через свои транзитные возможности. Поэтому на пользу конечным потребителями было бы найти быстрое и эффективное решение», — говорится в сообщении.

Ранее в «Газпром экспорте» оценили решение Европейского суда юстиции, который ограничил на 50% мощность газопровода OPAL.

До этого Европейский суд юстиции поддержал требование Польши об ограничении на 50% мощности газопровода OPAL, который соединяет газопровод «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Суд ЕС отклонил апелляцию Германии по этому вопросу, которую она подала 1 октября 2020 года.

В 2016 году Еврокомиссия расширила доступ «Газпрома» к OPAL, который принимает газ «Северного потока». Компания могла бронировать 50% из доступных для нее примерно 25 млрд кубов транзитных мощностей трубы. Однако в сентябре 2019 года суд решил отменить это решение после иска от польской стороны.

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