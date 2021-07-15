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«Почта России» получила лицензию на оптовую торговлю лекарствами

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Росздравнадзор выдал «Почте России» бессрочную лицензию на оптовую торговлю, хранение и перевозку лекарственных препаратов. Об этом сообщается на сайте компании.

Таким образом, «Почта России» сможет предоставлять фармацевтическим компаниям весь комплекс логистических сервисов и услуг.

«В ближайших планах — интеграция со всеми крупнейшими фармацевтическими маркетплейсами», — цитирует пресс-служба слова заместителя гендиректора по электронной коммерции «Почты России» Алексея Скатина.

Благодаря полученной лицензии ПР сможет прибегнуть к логистическомиу центру во Внуково для складского хранения и обработки лекарственных средств. Со склада лекарственные препараты будут попадать в аптеки, медицинские учреждения и к дистрибьюторам.

По словам Скатина, «Почта России» также намерена создавать лицензированные сортировочные центры для хранения и обработки лекарственных препаратов «в каждом городе с населением свыше 500 тыс. человек», что поможет обеспечить быстрой доставкой лекарств все население РФ.

В феврале текущего года Всероссийский союз пациентов предложил использовать «Почту России» для продажи рецептурных лекарств.

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