Путин назвал Белоруссию большим и надежным партнером России

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Белоруссия остается для российской стороны большим и надежным партнером в сфере экономики. Об этом сообщает ТАСС.

«Обращаю внимание на то, что товарооборот в прошлом году, мы с вами это уже обсуждали, немного припал из-за коронавирусной инфекции, где-то на 17%. В этом году, за первые четыре-пять месяцев он [товарооборот] значительно вырос, на 37 с лишним процентов», — отметил он.

Кроме того, Путин подчеркнул, что белорусская сторона обслуживает все кредиты и сокращает внешний долг, несмотря на санкции. Внешний долг республики сократился на 2,5%.

«В этом смысле Беларусь — надежный и стабильный партнер, золотовалютные резервы значительно превышают необходимый уровень для обслуживания внешнеторговых операций. <…> Надеюсь, что те производственные связи, которые мы сохранили со времен Советского Союза и развивали в последние годы, все это имеет позитивный эффект как для экономики России, так и для экономики Белоруссии», — сказал российский президент.

Ранее переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в Санкт-Петербурге. Встреча глав государств проходит в Константиновском дворце.