Первичное жилье в России за полгода подорожало на 17%

Стоимость первичного жилья в среднем по России за первое полугодие текущего года (с декабря 2020 к июню 2021 года) увеличилась на 17%, оказавшись на отметке в 118,5 тыс. руб. за 1 кв. м. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя направлений первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева.

По его словам, за второе полугодие прошлого года цены росли такими же темпами, увеличившись в декабре по сравнению с июнем на 17%.

Руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов заявил, что цены растут «на фоне сжимающегося спроса».

«Вторичное жилье дорожало в начале года, в мае-июне цены начали стагнировать», — добавил он.

В Росстате сообщили, что рост цен на первичные квартиры во втором квартале этого составил 6% по сравнению с первым кварталом.

Как рассказал руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев, за шесть месяцев спрос на первичное жилье упал в среднем на 15–20%. Это связано с тем, что многие граждане уже приобрели квартиры. Также влияет снижающаяся покупательская способность населения.

Зайцев считает, что рост цен продолжается из-за того, что стройматериалы дорожают.

Как отметила в беседе с изданием аудитор Счетной палаты Наталья Трунова, такая ситуация на рынке стройматериалов провоцирует риски роста цен в 2021 году и на первичное жилье, и на объекты инфраструктуры, строительство которых ведется по ранее заключенным госконтрактам.

Зайцев также спрогнозировал, что к концу 2021 года кв. м может вырасти в цене на 6–9%.

Ранее аналитики в беседе с «Газетой.Ru» заявили о возможном росте стоимости жилой недвижимости в Москве более чем на 30%.