Зеленский планирует добиться остановки проекта «Северный поток — 2» на переговорах с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиться остановки проекта «Северный поток — 2» во время визита в Германию и запланированных переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, сообщает ТАСС.

«Зеленский всегда повторяет, что он будет пытаться остановить проект «Северный поток — 2», пока не пойдет газ, и даже после этого, поэтому это и является программой максимум для президента», — сказал он.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

22 июня президент Украины сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре пригласила его 12 июля посетить Берлин для обсуждения вопросов безопасности и двустороннего сотрудничества.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Северный поток — 2» является оружием против Украины и Европы, призвав международных партнеров Киева в дальнейшем противодействовать запуску российского газопровода.