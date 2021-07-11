Эксперты перечислили российские города, где быстрее всего растут цены на однушки

Эксперты консалтинговой группы SRG заявили, что Краснодар является лидирующим городом, где растут цены на однокомнатные квартиры. Об этом сообщает РИА «Новости».

Анализ цен на недвижимость проводился во втором квартале по сравнению с первым 2021 года.

Средний чек продажи квартиры в Краснодаре составил 2,45 миллиона рублей. По сравнению с первым кварталом текущего года, стоимость увеличилась на 11,83%. За год рост составил 18,25%.

На втором месте расположился Омск со средней стоимостью однокомнатной квартиры в 1,97 миллиона рублей. За квартал данные однушки выросли в цене на 7,26%, а за год – на 22,61%.

На третьей позиции находится Воронеж, где во втором квартале средняя стоимость однокомнатной квартиры составила 2,29 миллиона рублей (рост за квартал — 6,03%, за год - 17,91%).

По данным экспертов, Москва по росту цен на однокомнатные квартиры занимает 16-ую позицию. Их стоимость увеличилась на 3,09% и составила 9,36 миллиона рублей.

Ранее риелторы назвали города, подходящие лучше всего для льготной ипотеки в России. В исследовании еще указаны города, где есть квартиры за 3-5 миллиона рублей.