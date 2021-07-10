В Германии призвали к критичной позиции по «Северному потоку — 2»

Представитель германского Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер призвал членов партии занять критичную позицию по вопросу российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

«Северный поток — 2» преимущественно является геополитическим проектом», — считает политик.

По его словам, Россия планирует исключить Украину из газового транзита. В то же время Кизеветтер подчеркнул, что проект уже почти достроен, поэтому нет смысла его останавливать, учитывая миллиардные компенсации. Политик предложил ввести мораторий на использование «Северного потока — 2».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет и дальше противостоять вводу в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», привлекая внимание Евросоюза к этой теме.