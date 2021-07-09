Бизнес-омбудсмен предложил выдавать QR-коды после первой дозы вакцины

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил выдавать QR-коды после введения лишь первой дозы вакцины от коронавируса.

«Сегодня большинство медиков и биологов солидарны: для обеспечения надежной защиты популяции и выработки массового иммунитета к вирусу достаточно одного компонента вакцины.

Вторая доза только закрепляет результат», — считает Титов.

Он считает, что «поощрять» вакцинацию долгим ожиданием не слишком эффективно — немедленный эффект для человека важен уже сейчас, а не через три недели, «когда что-нибудь еще запретят».

Омбудсмен выразил мнение, что выдача QR-кода после первой инъекции поможет спасти ресторанный и гостиничный бизнес, а гражданам даст возможность поехать в отпуск и провести время с родными.

Следует также допустить на российский рынок все иностранные вакцины, получившие одобрение ВОЗ, убежден Титов.

Ранее Титов прокомментировал новые ограничения из-за ситуации с COVID-19 в Москве — в частности, он считает, что, возможно, понадобится изменить подход к всеобщей вакцинации.

Ранее сообщалось, что среди россиян, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19, заболели вирусом только 0,7%.