Правительство утвердило план по развитию туризма на Северном Кавказе

Правительство России утвердило план мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развитии туризма в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) до 2035 года. Соответствующий документ представлен на сайте кабмина.

Главная задача этого плана — повышение качества туристических услуг и создание конкурентоспособных туристических продуктов в северокавказском регионе.

Всего в план вошло 29 мероприятий, в том числе по созданию современной инфраструктуры, по комплексному обустройству транспортных узлов, разработке программ культурно-познавательного, гастрономического и детско-юношеского туризма и др.

Кроме того, для удобства туристов появится единый календарь событий, а также будут сформированы специальные разделы на сайте Russia.Travel, посвященные регионам Северо-Кавказского федерального округа.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что программа социально-экономического развития регионов Северного Кавказа оказалась неэффективной. Об этом он сказал после своей поездки в регион.