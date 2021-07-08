В России могут повысить страховые взносы с больших зарплат

В России может измениться система начисления страховых взносов на высокие зарплаты, сообщают «Известия» со ссылкой на источники, близкие к кабмину.

Правительство обсуждает вероятность повышения планки окладов, с которых в Пенсионный фонд (ПФР) отчисляются взносы по максимальному тарифу — 22%. Сейчас такие правила установлены для зарплат до 1,465 млн рублей в год (около 122 тыс. рублей в месяц). С доходов тех, кто получает больше, в ПФР направляется только 10%.

Точные параметры увеличения налоговой нагрузки еще уточняются.

Повышение планки будет иметь весьма ограниченный эффект на объем поступлений в ПФР, так как на сегодня свыше 1,4 млн рублей в год зарабатывают всего лишь около 7% россиян, завил изданию управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов.

Директор Центра исследований экономической политики МГУ Олег Буклемишев заявил, что не видит необходимости в подобных корректировках в условии, когда на рынке углеводородов благоприятная ценовая конъюнктура и федеральный бюджет стабилен.

«Надо понимать, что взносы в ПФР платят не граждане лично, а их работодатели. Поэтому повышение порога будет означать увеличение нагрузки прежде всего на высокооплачиваемые отрасли», — сказал он.

Ранее россиянам рассказали, когда средняя пенсия станет больше 20 тыс. рублей.